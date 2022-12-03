أسعار اللحوم اليوم في مصر

سادت حالة من الركود في أسعار اللحوم وأسواق الماشية اليوم 3-12-2022 نتيجة غلاء الأعلاف سواء المخصص منها للذبيح أو للتربية أو الماشية المدرة للألبان وسجل سعر الكيلو القائم عجالي بين 72 جنيها إلى 77 جنيها من الارتفاع وسجلت أسعار الرأس البقري من 22 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه حسب الوزن والصنف.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم في المناطق المتوسطة تراوحت بين 170 جنيها إلى 180 جنيها، والضأن 190 جنيها لدى محلات الجزارة في المناطق الراقية، بينما يسجل السعر 160 جنيها في المناطق المتوسطة والشعبية.

أسعار اللحوم اليوم

وطبقا للتجار فقد سجل كيلو الـ” قائم ” في العجول البقري فى الذكور بين 70 إلى 79 جنيها ، والجاموسي بين 45 جنيها إلى 65 جنيهًا.

وأضاف التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 180 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقًا لعدد من أصحاب محالّ الجزارة في الأسواق.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيهات، والضأن 90 إلى 100 جنيه، بينما سجلت أسعار أصناف التربية البقري هولشتين عمر يوم إلى 7500 جنيه، وأبقار ماكس 8000 جنيه، وأبقار مونبليار 8500 جنيه وهي أصناف مستوردة بينما تتراوح أسعار رأس الجاموس المنتجة للألبان ما بين 40 ألفا إلى 70 ألف جنيه.

وأفاد عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح بين 22 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه، وأن سعر الماعز قائم يتراوح بين 2500 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 3200 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

أسعار اللحم قائم اليوم

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيها، والضاني بـ125 جنيها، بحسب سعيد الدسوقي، مدير قطاع التسويق.

وكشف الدسوقي أن المنافذ تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 90 جنيها ، مشيرا إلى أن هذه الأسعار معلنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

اللحم البرازيلي : 120 جنيها

اللحم الهندي المجمد: 110 إلى 120 جنيها

كيلو الكندوز البلدي اليوم: 160 إلى 180 جنيها

سعر لحوم البتلو من 180 إلى 200 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ الزراعة 135 جنيهًا للحوم البلدية



سعر اللحم المفروم بمحال الجزارة من 160 إلى 200 جنيه

السجق 130 إلى 150 جنيها

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 140 إلى 190 جنيها

أسعار الضاني من 170 جنيها إلى 190 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 130 جنيها إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدى 150 إلى 180 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 110 جنيهات للكيلو