أسعار اللحوم اليوم في المنافذ ومحلات الجزارة الأربعاء 29-4-2023

تفاوتت أسعار اللحوم في المنافذ ومحلات الجزارة اليوم الأربعاء 19-4-2023 وسجل كيلو الكندوز 260 جنيها علي الأقل في الأسواق بينما تسجل القطعيات في المنافذ الحكومية 210 جنيهات بينما يستقر المفروم المستورد بـ 200 جنيه .

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 220 إلى 250 جنيها و الماعز 230جنيها والضاني تراوح من 280 إلي 320 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة البلدي 320 .

أسعار اللحوم اليوم

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قائم”تراوحت من 110 – 120جنيها للعجول البقرية و الجاموسي من 115-120 للكيلو.

وقال التجار إن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 – 280جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 350 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ “أهلا رمضان” 220 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وقال التجار إن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان تأرجح من 135 – 150جنيها للكيلو القائم و الجاموسي 115 – 150 جنيها و الجاموسة اللحم 175جنيها و إناث الأبقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم 120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيهات .

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم بـ 140جنيها و 150كجم بـ 150 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح من 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7000 إلى 12 ألف جنيه .

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح من 50 ألفا إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها.

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها.

أسعار لحوم الماعز :200 جنيه.

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو.

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 – 285 جنيها.

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو.

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو.

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه.

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو.

أسعار السجق الجملي البلدي 130 جنيها.