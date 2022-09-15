أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ارتفعت أسعار اللحوم في السوق اليوم الخميس 15-9-2022 وتراوح سعر اللحوم العجالي بين 170جنيها إلى 200 جنيها للكيلو، حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محلات الجزارة في الأسواق .

وأضافوا أن هناك تحركا في سعر الكيلو قائم فى العجول البقري والجاموس ، ليترواح سعر الكيلو قائم فى الذكور ما بين 72 إلى 75 جنيها ، ويتراوح سعر الكيلو الجاموسي بين 60 جنيها إلى70 جنيها .

وكشفوا أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 100جنيها ،و الاغنام 80 إلى 90 جنيه، بينما انخفض سعر الماشية المخصصة للتربية بقيمة 2000 جنيها نتيجة إرتفاع أسعار التغذية .

وأكد عدد من مربو وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح ما بين 22 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب عمر العجل وحجمه.

وألمح التجار إلي أن سعر الماعز يتراوح بين 2000 جنيها إلى 5500جنيها ، ويترواح سعر الخراف بين 3000 جنيها إلى 6500 جنيها ، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس .

و يذكر أن وزارة ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيها والضاني ب125جنيها بحسب سعيد الدسوقي مدير قطاع التسويق .

وأوضح أن المنافذ أيضا تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر يتراوح بين 85 جنيها إلي 90 جنيها مشيرا إلى أن هذة الاسعار معلنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي .

سعر كيلو الكندوز اليوم 180 إلى 200 جنيها

سعر لحوم البتلو من 145 إلى 200 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ “الزراعة” 135جنيها للحوم البلدية

سعر اللحم المفروم بمحلات الجزارة من 160 الى 180 جنيها

السجق 130 الى 150 جنيهًا

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 140 إلى 190 جنيهًا.

أسعار الضاني من 150 الى 210 جنيها .

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 120 الى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدى 150 الى 180 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 85 جنيها للكيلو