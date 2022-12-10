أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم تفاوتا اليوم السبت 10-12-2022 مع استمرار زيادة المعروض مع قفزات الأعلاف الجافة وانعكس ذلك على توازن الأسعار، مع توقعات بارتفاعات مرتقبة طبقا لتجار ومتعاملون في السوق.

وتراوح سعر الكيلو القائم البقري بين 72 إلى 77 جنيها للذكور السوبر، وتراوح سعر الرأس البقري من 22 ألفا إلى 55 ألف جنيه حسب الصنف والوزن.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأكد التجار أن أسعار اللحوم الحمراء الكندوز في المناطق المتوسطة تأرجحت بين 170 إلى 180 جنيها، والضأن 160 إلى 200 جنيه لدى محلات الجزارة في المناطق الراقية، بينما يسجل السعر 160 جنيها في المناطق الشعبية للأنواع البقري.

وأفاد التجار أن سعر كيلو الـ”قائم” في العجول البقري الذكور بين 70 إلى 79 جنيها، والجاموسي بين 49 جنيها إلى 65 جنيهًا.

وأضاف التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 180 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محال الجزارة في الأسواق.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 115 جنيها، والضأن 95 إلى 100 جنيه، بينما سجلت أسعار أصناف التربية البقري المستوردة “هولشتين” 8000 جنيه، وأبقار ” ماكس ” 8500 جنيه، وأبقار ” مونبليار” 9000 جنيه ، بينما تتراوح أسعار رأس الجاموس المنتجة للألبان ما بين 49 ألفا إلى 70 ألف جنيه.

وأفاد عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح بين 24 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه، وأن سعر الماعز قائم يتراوح بين 2000 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 3000 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

أسعار اللحوم اليوم

اللحم البرازيلي : 120 جنيها

اللحم الهندي المجمد: 110جنيهات

كيلو الكندوز البلدي اليوم : 160 إلى 180 جنيها

سعر لحوم البتلو : من 160 جنيها إلى 200 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ الزراعة : 135 جنيها للحوم البلدية

سعر اللحم المفروم بمحال الجزارة : من 160 إلى 200 جنيه

السجق : 130 إلى 150 جنيها

أسعار اللحم

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي : من 140 إلى 190 جنيها

أسعار الضاني : من 160 جنيها إلى 220 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح : 120 جنيه إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدي: 160 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة : 110 جنيهات للكيلو

سعر اللحوم البلدية بوزارة الزراعة: 145 جنيها

سعر اللحوم المستوردة بوزارة الزراعة : 95 جنيها

سعر الكبدة المستوردة : 80 جنيها