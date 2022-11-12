أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 12-11-2022 وقفز سعر الكيلو “قائم” فى العجول البقري والجاموس ليترواح سعر الكيلو “قائم” فى الذكور ما بين 75 إلى 77 جنيهًا بزيادة جينهين، ويتراوح سعر الكيلو الجاموسي بين 66 جنيهًا إلى 73 جنيهًا.

وأضاف التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري التي تراوحت بين 180 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقًا لعدد من أصحاب محالّ الجزارة في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيهات، والضأن 90 إلى 100 جنيه، بينما تراجعت أسعار متوسط سعر البقري هولشتين عمر 4 أيام 7500 جنيه، ماكس 8000 جنيه، مونبليار 8500 جنيه.

أسعار اللحوم

وسجل القائم براون عمر يوم 9000 جنيه، وسمنتال 9500 جنيه، كما يبلغ متوسط سعر الجاموس بلدي 4000 جنيه إناث البتلو من 2800 إلى 3000 جنيه، وجاموس خليط إيطالي 5500 جنيه.

وأوضح عدد من مربِّي وتجار الماشية أن أسعار العجول “قائم” تتراوح بين 22 ألف جنيه إلى 46 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه، حيث يسجل العجل 46 ألف جنيه الذي يفوق الـ600 كجم.

وألمح التجار إلى أن سعر الماعز يتراوح بين 2500 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 3200 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

أسعار اللحوم

يذكر أن وزارة التموين ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيهًا، والضاني بـ125 جنيهًا، بحسب سعيد الدسوقي، مدير قطاع التسويق.

وكشف الدسوقي أن المنافذ أيضًا تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر يتراوح بين 85 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار معلَنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي. وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم.

أسعار اللحوم في الأسواق

كيلو اللحم الهندي المجمد: 75 إلى 90 جنيهًا

كيلو الكندوز اليوم: 180 إلى 200 جنيه

سعر لحوم البتلو من 180 إلى 200 جنيه سعر الكندوز بمنافذ “الزراعة” 135جنيهًا للحوم البلدية

سعر اللحم المفروم بمحالّ الجزارة من 160 إلى 180 جنيهًا السجق 130 إلى 150 جنيهًا

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 140 إلى 190 جنيهًا.

أسعار الضاني من 160 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 130 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدى 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 85 جنيهًا للكيلو.