أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تباينت أسعار اللحوم في السوق اليوم الخميس 13-10-2022 وتأرجح سعر اللحوم البقري بين 160 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محلات الجزارة في الأسواق .

وأضاف التجار أن هناك تحركا في سعر الكيلو قائم فى العجول البقري والجاموس ، ليترواح سعر الكيلو قائم فى الذكور ما بين 73 إلى 75 جنيها ، ويتراوح سعر الكيلو الجاموسي بين 65 جنيها إلى 73 جنيها .

وقال أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110جنيها ،و الاغنام 80 إلى 90 جنيها، بينما تراجعت سعر الماشية المخصصة للتربية بقيمة 500 جنيه نتيجة إرتفاع أسعار التغذية .

وأوضح عدد من مربو وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح ما بين 22 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب عمر العجل وحجمه حيث يسجل العجل 43 ألف جنيه الذي يفوق ال 600 كجم.

وألمح التجار إلي أن سعر الماعز يتراوح بين 2000 جنيه إلى 5500 جنيه ، ويترواح سعر الخراف بين 3000 جنيه إلى 6500 جنيه ، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس .

و يذكر أن وزارة ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيها والضاني ب125جنيها بحسب سعيد الدسوقي مدير قطاع التسويق .

وأوضح أن المنافذ أيضا تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر يتراوح بين 85 جنيها إلي 90 جنيها مشيرا إلى أن هذة الاسعار معلنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي .

كيلو اللحم الهندي المجمد: 80 جنيها

سعر كيلو الكندوز اليوم 180 إلى 200 جنيه

سعر لحوم البتلو من 150 إلى 200 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ “الزراعة” 135 جنيها للحوم البلدية

سعر اللحم المفروم بمحلات الجزارة من 160 إلى 180 جنيها

السجق 130 إلى 150 جنيهًا

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 140 إلى 190 جنيهًا

أسعار الضاني من 145 إلى 210 جنيهات

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 110 إلى 140 جنيهًا

وسجل سعر الكبدة البلدى 150 الى 180 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 80 جنيها للكيلو