أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة

تباينت أسعار اللحوم في الاسواق ومنافذ وزارة الزراعة اليوم الأربعاء 7-9-2022 ،وتراوح سعر اللحوم العجالي بين 140جنيها إلى 200 جنيها للكيلو حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محلات الجزارة في الأسواق .

وأكدوا أن هناك تباينا في سعر الكيلو القائم فى العجول البقري والجاموس ، ليترواح فى العجالي ما بين 70 إلى 75 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو الجاموس بين 60 إلى70 جنيها .

وأوضحوا أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110جنيهات و الاغنام 85 إلى 90 جنيه بينما انخفض سعر الماشية المخصصة للتربية بقيمة 2000 جنيها نتيجة ارتفاع اسعار العلف .

وأكد عدد من مربى وتجار الماشية أن أسعار العجول القائم تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب عمر العجل ووزنه.

وأشار التجار إلي أن سعر الماعز يتراوح بين 1600جنيها إلى 5500جنيها ، ويترواح سعر الخراف بين 3000 جنيها إلى 6500 جنيها ، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.

فيما أكد الدكتور سعيد الدسوقي مدير قطاع التسويق بوزارة الزراعة أن الوزارة ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيها والضاني 125جنيها .

وأوضح الدسوقي أن المنافذ تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر يتراوح بين 85 جنيها إلي 90 جنيها ،مشيرا إلى أن هذة الأسعار ثابتة منذ عيد الأضحى المبارك ، وأن سعر كيلو الكندوز اليوم 150 إلى 190 جنيها.

كما سجلت لحوم البتلو من 150 إلى 200 جنيه، وسعر الكندوز بمنافذ وزارة الزراعة 135جنيها للحوم البلدي ، وسعر اللحم المفروم بمحلات الجزارة من 130 الى 150 جنيها ، والسجق 130 الى 150 جنيهًا

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 145 إلى 190 جنيهًا.و أسعار الضاني من 140 الى 210 جنيها .

أما سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح بين 120 الى 140 جنيهًا، وسجل سعر الكبدة البلدى 150 الى 180 جنيهًا للكيلو

وأما الكبدة المستوردة المجمدة فسعرها 85 جنيها للكيلو.