أسعار اللحوم اليوم في أسواق الإثنين 13-3-2023

تباينت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 13-3-2023 وسجلت أسعار الكيلو بمحلات الجزارة 230 جنيها إلي 285 جنيها ،واللحوم المجمدة بمنافذ القوات المسلحة 160 جنيها للكيلو و سعر الكيلو بمنافذ وزارة الزراعة وأهلا رمضان وآمان تراوح بين 180 جنيها إلى 220 جنيهاطبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي تراوحت بين200 جنيها إلي 220 جنيها ،و كيلو لحوم الماعز بالعظم 200 جنيها و لحوم الضاني 220 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 112 إلى 125جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 105جنيهات للكيلو.

وأشار التجار إلي أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة تراوح بين 250 جنيها إلي 285 جنيها للأنواع الفاخرة و السلاسل التجارية 320 جنيها،بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 180 جنيها للكيلو علي الأقل .

وأوضح التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150جنيها للكيلو القائم و الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهاوسعر الكيلو للجاموسة اللحم 160 جنيها و اناث الابقار اللحم 170جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 90 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأكد التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للاوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر رأس البتلو عمر أسبوع ب4000 جنيه و15 يوم ب5500 و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوم ب 7500 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألف إلى 60ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة في محلات الجزارةو المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ اهلا رمضان :180 إلى 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 190 جنيها إلي220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :210 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:180جنيها إلى 250 جنيها

سعر اللحوم الماعز البلدي بالعظم :200 جنيها

سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :140 جنيها

سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيها

سعر اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيها إلى 220جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :150 جنيها للكيلو