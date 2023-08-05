أسعار اللحوم اليوم السبت 5-8-2023 تراجع أسعار الكندوز البلدي في بعض المنافذ

تراجعت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 5-8-2023 وتأرجحت أسعار الكندوز البلدي بين 280 جنيها و 350 جنيها في الهايبر ماركت ومحال الجزارة والسلاسل التجارية ولحمة الرأس 150 جنيها، بينما سجل الكيلو في المبادرات الحكومية والمنافذ 200 جنيه للكيلو و المجمد البقري 210 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

وذكر التجار أن أسعار كيلو البتلو البلدي تراوح بين 320 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة أوالسجق أوالبرجر 260 جنيها والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي والسجق 300 جنيه واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأوضح التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها .

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 130 إلى 135 جنيها والجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو القباني لـ ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدي : 260 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :195 جنيها

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 400 جنيه

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه