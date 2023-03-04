أسعار اللحوم اليوم السبت 4-3-2023

واصلت أسعار اللحوم التذبذب اليوم السبت 4-3-2023 وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز في المنافذ الثابتة الحكومية 185 جنيها إلي 250 جنيها وبين 240 جنيها إلي 285 جنيها بمحال الجزارة والكبدة البلدي 280 جنيها واللحوم الضاني بين 200 إلى 220 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو المفروم الجملي يتراوح بين 180 جنيها إلي 190 جنيها ولحوم الماعز بالعظم 180 جنيها ولحوم الضأن 220 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدية “قباني ” تراوح بين 108 جنيهات إلي 118 جنيها للعجول البقرية السوبر و”الجاموسي” 95 إلي 105جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر كيلو الكندوز البلدي تراوح في محلات الجزارة بين 240 جنيها إلي 285 جنيها للأنواع المتوسطة والممتازةوفي السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها، بينما ينخفض السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيها للكيلو.

وأكد التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن تراوحت بين 115 جنيها إلي 150جنيها للكيلو القباني و الضأن 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 100 جنيها إلى 105 جنيهات وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها “قائم ” والبقرة اللحم بـ 175جنيها والعجلة اللحم بـ190 جنيها والفحلة اللحم 180جنيها .

وأكد التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 إلى 210 كجم سجل 120جنيها للكيلو و والوزن 300 كجم ب 130جنيه و ووزن 150كجم ب 135 جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 110إلي 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأفاد التجار أن سعر رأس البتلو عمر 7 أيام ب4000 جنيه و15 يوم ب5500 بتراجع 3500 جنيها و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوم ب 7500 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تتراوح بين 45 ألف إلى 60ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر 30يوم ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في محلات الجزارة والمنافذ الثابتة والمتنقلة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ ” وزارة الزراعة ” :180جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 180 جنيها إلي210 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الفريش في منافذ الجيش :210 جنيها

اسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:180 جنيها إلى 250 جنيها

اسعار اللحوم الماعز البلدي بالعظم :200 جنيها

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :140 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 150 جنيها للكيلو

أسعارالكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيها

أسعار الكبدة البلدى: 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :150 جنيها للكيلو