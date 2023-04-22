أسعار اللحوم اليوم السبت 22-4-2023

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة صعودا اليوم السبت 22-4-2023 وتأرجح كيلو الكندوز بين 250 جنيها إلي 300 جنيها في الاسواق بدلا من 280 بينما يستقر الكندوز في المنافذ الحكومية 210 جنيهات للأنواع الفاخرة بينما يسجل المفروم المستورد عند 200 جنيه والكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملية تراوحت من 240 إلى 250 جنيها و الماعز 230جنيها واللحوم الضاني تراوحت بين 280 جنيها إلي 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قائم” تراوحت بين 127 و133جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

وقال التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 320 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

أسعار اللحوم

وقال التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140جنيها للكيلو القائم و الجاموسي بين 120 إلى 125جنيهاو الجاموسة اللحم 175جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيها و 150كجم ب 150 جنيها .

وألمح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

ذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم في الأسواق

وقال التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه والبتلو من 8000 إلى 13 آلف جنيه بزيادة 1000 جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز :200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب130 جنيه