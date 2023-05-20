أسعار اللحوم اليوم السبت 20-5-2023..الكندوز البلدي 340 جنيها

واصلت أسعار اللحوم الكندوز صعودها اليوم السبت 20-5-2023 وتفاوتت أسعار الكيلو بين 300 إلى 340 جنيها في القاهرة والإسكندرية وتسجل 380 إلى 420 جنيها وفي منافذ وزارة الزراعة 220 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محال الجزارة بعدة مناطق فى الجيزة 385 جنيها للقطع الفاخرة في مدن وعواصم المحافظات و417 جنيها لأعلى سعر في القاهره الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الجديان 400 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 135 إلى 145 جنيها للعجول البقرية والجمسي 122و125 جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وقال التجار إن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 190 جنيها للكيلو للحوم السودانية وفي منافذ وزارة الزراعة 220 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار بأن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن قائم والعجول الجمسي 125 جنيها و160جنيها و”الجاموسة اللحم” 190 جنيها و ” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” بـ 145 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس” اللحم 125 جنيها.

وقال التجار إن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 140 جنيها “قباني” و الوزن 300 كجم 130جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم بلغ 130 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 159 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة في الأسواق

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة 1000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 200 إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 417 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 150 جنيها