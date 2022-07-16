أسعار اللحوم اليوم السبت.. وارتفاع كبير في الماشية المخصصة للتربية

ارتفعت أسعار اللحوم قائم اليوم السبت 16-7-2022، وسجل متوسط سعر الماشية صغيرة الوزن صعودًا قياسيًّا مسجلًا 16 ألف جنيه، بدلًا من 14 ألف جنيه وزن 125 كجم.

وأكد تجار ماشية، لـ”المال”، أن سعر الكيلو القائم للأوزان الصغيرة والمتوسطة المخصصة للتربية أو التسمين سجل جنونًا، اليوم، وارتفاعًا غير مسبوق نتيجة ندرة المعروض بعد عيد الأضحى.

وتبلغ أسعار الماشية المخصصة للذبح 78 كيلوجرامًا حتى 400 كيلوجرام، بينما سجل سعر الماشية الأكبر حجمًا 73 جنيهًا للكيلو.

وتشهد حركة البيع والشراء طفرة، خلال الفترة الحالية، زيادة في الطلب على تربية الماشية بعد بيع المربّين معظم قطعانهم خلال عيد الأضحى، وارتفاع تكلفة التسمين مع صعود الأعلاف.

من جانبه أكد محمود صالح، تاجر ماشية، أن سعر كيلو القائم من العجول السوبر سجل 75 جنيهًا حاليًّا، وسجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 90 جنيهًا.

وأكد محمود أن السبب وراء ارتفاع سعر الماشية المخصصة للتربية هو لجوء المربّين بكثرة إلى الشراء من السوق لإعادة ملء الحظائر مرة أخرى بعد بيع معظمها خلال موسم عيد الأضحى واستقرار أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية وقلة المعروض.

وأشار عدد من التجار إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز الأحمر بمحالّ الجزارة يتراوح بين 140 جنيهًا و195 جنيهًا بحسب الجودة.

وكانت أسعار العلف قد ارتفعت بقيمة 3000 جنيه للطن في الأسواق مع بداية الشهر الحالي، وفقًا لقول محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لوسائل الإعلام في وقت سابق.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، لكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليًّا، والباقي يتم استيراده، وفقًا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق.

وقال التجار إن سوق اللحوم ما زالت تشهد حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء، متوقعين زيادة في الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى.