أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق.. والكيلو القائم يقفز 4 جنيهات

شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار اللحوم بقيمة 4 جنيهات بسبب دخول موسم عيد الأضحى، وسجل الكيلو القائم العجالي السوبر 74 جنيهًا، مقابل 70 جنيهًا خلال الساعات الماضية، بينما تسجل أسعار الكيلو في اللحم الجاموسي 66 جنيهًا للنزاع السوبر.

وأكد محمود حجاج، تاجر ماشية، لـ”المال”، أن أسعار إناث الأبقار لغرض اللحم تتراوح بين 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو القائم، وإناث الجاموس 55 جنيهًا.

وأضاف حجاج أن سعر رأس الأغنام والماعز تتراوح بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، والكيلو القائم يتراوح بين 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا؛ وهي المخصصة للتسمين والبيع خلال العيد.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن أسعار مواشي التربية والتسمين ترتفع باستمرار في ظل اقتراب عيد الأضحى، صغيرة أو متوسطة، وكذلك بين منطقة وأخرى، وكذلك المحافظة، وهناك بعض الجهات المسوِّقة مثل وزارة الزراعة التي توفر أضاحي للحجز، وكذلك وزارة الأوقاف توفر صك الأضحية.

وأوضح عبد الرحمن أن أسعار الكيلو القائم من الخراف يتراوح بين 80 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، وسعر الرأس المتوسط بين 4000 إلى 4500 جنيه، والكبيرة حتى 6500 جنيه.

وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر الكيلو من العجول البقري الفاخر تبدأ من 70 جنيهًا، ليتراوح سعرها بين الـ25 ألفًا وحتى الـ32 ألف جنيه للرأس الواحدة، حسب جودة اللحم والتغذية التي تختلف في طعم اللحم.

ويسجل سعر اللحم البقري القائم 74 جنيهًا، والجاموسي القائم 64 جنيهًا، والضاني قائم 90 جنيهًا.

وتترقب الأسواق إعلان وزارة الزراعة أسعار الأضاحي لعيد الأضحى لموسم 2022، للراغبين في الحجز من داخل مزارع وزارة الزراعة المنتشرة في عدد من المحافظات بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن أسعار السوق الحرة.

كانت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة، الموسم الماضي، كالتالي: سجل الكيلو من الضاني 75 جنيهًا، لتتراوح الرأس الواحدة من 3000 إلى 6000 جنيه.

وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم بـ70 جنيهًا، لتتراوح الرأس بين 20 ألف جنيه وحتى 32 ألف جنيه.

ويحلّ موعد عيد الأضحى مطلع يوليو المقبل، ويستعدّ المسلمون في جميع أنحاء العالم للقيام بشعيرة ذبح الأضحية وتؤدَّى بعد صلاة العيد وتستمر عدة أيام.