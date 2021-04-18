اقتصاد وأسواق

أسعار اللحوم اليوم السادس من رمضان الموافق 18-4-2021

استقرار أسعار اللحوم اليوم في أسواق رمضان المبارك
الصاوي أحمد 11:02 ص, الأحد, 18 أبريل 21 11:02 ص, الأحد, 18 أبريل 21

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استقرت أسعار اللحوم اليوم في مصر 18-4-2021 الموافق السادس من شهر رمضان نتيجة ارتفاع المعروض ، وزيادة معدلات بيع الماشية بعد انقضاء الفترة الأولي من رمضان، بينما سجل سعر الماشية الحية من 50 إلي 55 للبقري و48 جنيها للجاموسي.

أسعار اللحوم الحية

وأكد عدد من التجار، أن اللحم البقري الفاخر تراوح من 55 جنيها إلي 56 “الماشية الطليقة ” ، واستقر سعر اللحم المذبوح في المزرعة عند 110 جنيهات، سعر البيع للمستهلك عند 120 إلي 140 جنيها للكيلو المشفي، وسعر اللحم الجاموسي القائم 47 جنيها من المزرعة.

أسعار اللحوم بمنافذ القوات المسلحة

وأوضح التجار، أن أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ القوات المسلحة ثابتة وتباع بـ 60 جنيها، وكيلو المفروم بـ 55 جنيها ، و3 كيلو مفروم 150 جنيها، وعرض 3 عبوات متنوعة برجر وكفتة وسجق بـ 75 جنيها، بينما تسجل اللحوم المجمدة بمنافذ وزارة الزراعة 65 جنيها.

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أسعار اللحوم البلدي

من جانبه أكد وائل أبو إسلام جزار من الشرقية، أن أسعار اللحوم مستقرة بشكل عام مع وفرة البدائل والمنافذ التابعة لجهات حكومية ، وانحسار الموائد الرمضانية وخلافه، موضحا أن اللحوم البقري الكندوز بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو ، والكبدة البلدى 145 جنيها، والكلاوي والقلب 125 جنيها للكيلو، والسجق البلدى 145 جنيها.

أسعار الضاني

وفيما يلي أبرز أسعار اللحوم المتداولة في مصر بمحلات الجزارة والهايبر ماركت اليوم :

عرق التربيانكو :150 جنيها

الاستيك والبفتيك :140 جنيها للكيلو

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كباب الحلة: 145 جنيها للكيلو

والمفروم البلدي : 125 جنيها للكيلو

الموزة : 150 جنيها للكيلو

الضاني : 150 جنيها

الكوارع : 120 جنيها للواحدة

الجملي :100 جنيه

أسعار اللحوم المستوردة

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة السودانية الفريش 85 جنيها، في المنافذ التابعة لوزارتى الزراعة والتموين، واللحم 110 جنيهات في نفس المنافذ.

أسعار اللحوم البرازيلي اليوم

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة المجمدة البرازيلي والأسترالي والكولمبي ثباتا ما بين 85 و90 جنيها حسب كل منطقة ، بعد أن كانت بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي لبعض الأصناف.

أسعار اللحوم المجمدة

وتراوحت أسعار اللحوم المجمدة ما بين 60 جنيها إلى 95 جنيها حسب الجودة ومحل البيع والمنطقة.

وأفاد عدد من التجار، أن الارتفاع في أسعار اللحوم المتداولة في مصر لعدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة فيروس كورونا وارتفاع تكاليف النقل ونقص المعروض في السوق العالمية من اللحوم الهندية، والبرازيلية، نظرا لزيادة في الطلب عالميا ومحليا قبل شهر رمضان.

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كما أوضح التجار أنه في ظل ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردون لاستيراد شحنات أقل في ظل أوضاع كورونا، ومع زيادة الطلب محليا أدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار.

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بقلم الصاوي أحمد

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