أسعار اللحوم اليوم الخميس 9-3-2023 بمنافذ أهلا رمضان والزراعة ومحلات الجزارة

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الخميس 9-3-2023 وتراوحت أسعار الكيلو الكندوز في منافذ الزراعة 180 جنيها ،وفي منافذ القوات المسلحة بين 180 إلى 250 جنيها، وفي آمان220 جنيها، وفي محال الجزارة 250 جنيها، وسجل اللحم الجملي 220 جنيها ،والماعز 180 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار أن سعر الكيلو الكندوز البلدي تراوح بين 240 إلى 280 جنيها في محلات الجزارةو الضاني 220 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو المفروم الجملي سجل 220 جنيها و كيلو لحوم الماعز بالعظم 200 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تراوحت بين 112 إلى 118 جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 100جنيها للكيلو.

وأضاف التجار أن أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة تراوح بين 250 جنيها إلي 285 جنيها للأنواع الممتازةو السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها،بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 180 جنيها للكيلو .

وألمح التجار إلي أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم و الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيها،وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 160 جنيها و اناث الابقار اللحم 170جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 90 جنيها .

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلي أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للاوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأفاد التجار أن سعر رأس البتلو عمر 7 أيام ب4000 جنيه و15 يوم ب5500 و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوم ب 7500 جنيها .

وقال التجار أن سعر البقرة الوالدة تتراوح بين 45 ألف إلى 60ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر أسبوع 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر 30يوم ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة واهلا رمضان : 180جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 190 جنيها إلي220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 210 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 180 جنيها إلى 250 جنيها

اسعار اللحوم الماعز البلدي بالعظم : 200 جنيها

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) : 140 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيها

أسعار اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

سعر كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 280 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :150 جنيها للكيلو