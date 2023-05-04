أسعار اللحوم اليوم الخميس 4-5-2023 بعد ارتفاع اسعار السولار

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية المستوردة والطازجة اليوم الخميس 4-5-2023 وتراوحت أسعار الكيلو البقري القائم بين 130 إلى 135جنيها والجاموسي 120 جنيها بالمزرعة طبقا لعدد من التجار في الأسواق في إطار دخول موسم التسمين الخاص بعيد الأضحى.

وتباينت أسعار الكندوز الفاخر بين 280 إلى 300 جنيها للقطعيات متوسطة الجودة طبقا لاسعار محلات الجزارة والهايبر ماركت والمنافذ الثابتة والمتنقلة .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملية تدرج بين 200 إلى 250 جنيها و الضاني 280 جنيها إلي 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها و الماعز من 250 جنيها إلي 370 جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي والخليط “قباني”تراوحت بين 132 إلى 135 جنيها للعجول البقرية بارتفاع 3 جنيهات و الجاموسي بين 120جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 260 و280 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وقال التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش سجل 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان تراوحت بين 140 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو القائم و الجاموسي 120 جنيها إلي 160جنيها و الجاموسة اللحم 180 جنيها و إناث الابقار اللحم 200 جنيها بدلا من 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها .

وأشار التجار إلي أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135 جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وذكر التجار أن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدية : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 130 جنيه