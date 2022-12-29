أسعار اللحوم اليوم الخميس 29-12-2022

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا اليوم الخميس 29 -12-2022 وسجل سعر الكيلو الجاموسي القائم 75 جنيها للنوع الإيطالي ،مقابل 72 جنيها قبل ساعات طبقا لعدد من المتعاملين في الاسواق بينما تراوحت اسعار اللحوم الحمراء البلدية في محلات الجزارة بين150 جنيها حتي 220 جنيها حسب الجودة .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم البلدي تراوح بين 170 جنيها إلي 200 جنيها في الأحياء المتوسطة ، والضاني 190 جنيها لدى محلات الجزارة في المناطق الراقية .

أسعار اللحوم

ووفقا للتجار فقد سجل كيلو الـ”قائم” فى العجول البقري المستوردة فى الذكور بين 85 جنيها إلي 105 جنيه والأنواع البلدية من 76 جنيه إلى 80 جنيها .

أفاد التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 180 جنيها إلى 220 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقًا لعدد من أصحاب محال الجزارة في الأسواق.

وأضاف التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيه، والضأن 90 إلى 100 جنيه .

أسعار اللحوم اليوم

وكشف عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى 50700 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه، وأن سعر الماعز قائم يتراوح بين 2500 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 3200 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

جدير بالذكر أن وزارة التموين ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 150 جنيها، والضاني بـ155جنيها، بحسب سعيد الدسوقي، مدير قطاع التسويق.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وكشف الدسوقي أن المنافذ تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 90 جنيها ، مشيرا إلى أن هذه الأسعار معلنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم.

كيلو اللحم البرازيلي المجمد : 100 جنيها

كيلو اللحم الهندي المجمد: 90 جنيها

كيلو الكندوز اليوم البلدي : 150 إلى 220 جنيها

سعر لحوم البتلو من 190 إلى 220 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ الزراعة 150جنيها للحوم البلدية

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة

سعر اللحم المفروم بمحال الجزارة من 160 إلى 180 جنيها

السجق 150 إلى 180 جنيها

الاستيك والبوفتيك :140جنيها إلى 170 جنيها

عرق التربيانكو :180جنيها

كباب الحلة :170جنيه إلى 200جنيه

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 150إلى 190 جنيها

أسعار الضاني من 160 جنيها إلى 210 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 140جنيهًا إلى 150 جنيها.

وسجل سعر الكبدة البلدى 160 إلى 200 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 135 جنيها للكيلو

اللحم المفروم المستورد:110 جنيه إلى 130جنيها

السجق المستورد :135جنيها