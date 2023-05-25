أسعار اللحوم اليوم الخميس 25-5-2023 في الاسواق

تباينت أسعار اللحوم المحلية والمستوردة اليوم الخميس 25-5-2023 وتراوح الكندوز البلدي بين 300 جنيها إلي 350 جنيها حسب القطعية والجملي 300 جنيها والكبد والكلاوي والقلب 360 جنيها و في منافذ وزارة الزراعة 225 جنيها للحوم البلدية طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة بالأحياء الراقية 350 جنيها بمدن وعواصم المحافظات و417 جنيها لاعلي سعر في القاهره الكبري والإسكندرية لأجود الأنواع و أسعار الجديان 400 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 140جنيها للعجول البقرية و الجمسي 122و 125 جنيها للكيلو.

وقال التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

أسعار اللحوم الكندوز

وأكد التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 225 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

وأشار التجار إلي أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 135 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن قائم و العجول الجمسي 120 جنيها و 160جنيها و “الجاموسة اللحم” 190 جنيها و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” ب135 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 120 جنيها .

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر العجل البقري لوزن 200 كجم سجل 140 جنيها”قباني” و الوزن 300 كجم ب 130جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم بلغ 130جنيها ووزن 200 كجم ب125جنيها ووزن 150 كجم ب159 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة1000 جنيها .

وأشار التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 225إلي250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيها إلى 417 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب150 جنيه