أسعار اللحوم اليوم الخميس 13-7-2023 في مصر

ارتفعت أسعار اللحوم في الساعات الماضية بعد عودة النشاط تدريجيًّا اليوم الموافق الخميس 13-7-2023 وسجلت اللحوم البلدي 300 جنيه، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بالمشاركة في الإشراف على التضحية بآلاف الرءوس من الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضًا في السعودية.

وأفاد التجار بأن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 270 جنيهًا إلى 330 جنيهًا للكيلو- حسب المنطقة-والضاني 350 إلى 400 جنيه بمحالّ الجزارة، واللحوم المجمدة 210 جنيهات، بدلًا من 200 جنيه، والكبدة المجمدة 110 جنيهات، والكبدة الضاني 430 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 330 جنيهًا، واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، واللحوم السوداني المبرَّدة 280 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والسجق المستورد 80 جنيهًا، والسجق البلدي 240 جنيهًا إلى 300 جنيه.

ونوه التجار بأن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 290 إلى 400 جنيه، حسب الجودة.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيهًا، والجاموسي 115و125 جنيهًا للكيلو .

ونوه التجار بأن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأشار التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 50 ألف جنيه إلى 75 ألفًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة: 250 إلى 330 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية”: 230 جنيهًا

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيهًا

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380 و420 جنيهًا

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيهًا إلى 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 240-300 جنيه

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه