أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9-6-2023 بالمنافذ ومحال الجزارة

تباينت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الجمعة 9-6-2023 وسجل الكيلو في منافذ أمان 230 جنيهًا، وكيلو الكفتة 110 جنيهات، وكيلو اللحم البرازيلي في منافذ الجيش 180 جنيهًا، والمفروم 180 جنيهًا، والكندوز البلدي بين 300 إلى 350 جنيهًا في محالّ الجزارة.

وأكد عدد من التجار أن الجملي المفروم بـ300 جنيه، والضاني 370 جنيهًا، والمجمد البرازيلي 190 جنيهًا إلى 220 جنيهًا، والكبدة الفريش 360 جنيهًا، والجمسي 240 جنيهًا، والمبرد السوداني 270 جنيهًا، حسب عدد من التجار.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار بأن سعر الضاني 350 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدي بالسلاسل التجارية 280 إلى 417 جنيهًا، واللحوم الجملي 250 إلى 300 جنيه، والمفروم المجمد 190 جنيهًا، والكبدة المستوردة 110 جنيهات، والسجق المجمد 90 جنيهًا.

وأكد التجار أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محالّ الجزارة 360 جنيهًا في القاهرة الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه، حسب الجودة.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 125 إلى 130 جنيهًا، والجاموسي 115 و120 جنيهًا للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وذكر التجار أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيهًا للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيهًا للكيلو اللحوم الكندوز، حسب الجودة والقطعية.

وذكر التجار أن سعر الكيلو قائم لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيهًا للكيلو، و”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة “صغيرة الجاموس” 115 جنيهًا.

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيهًا “قباني” للكيلو، والوزن 300 كجم بـ125 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ150 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ125 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ130 جنيهًا.

ولفت التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس، بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

وألمح التجار إلى أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفًا إلى 65 ألفًا، بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 ألف جنيه إلى 75 ألفًا.

أسعار اللحوم اليوم في المنافذ ومحال الهايبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: 230 إلى 250 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في “أمان”: 230 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية المبردة: 270 جنيهًا

أسعار اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في الجزارة: 290 جنيهًا إلى 350 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 415 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 200 جنيه إلى 240 جنيهًا

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه