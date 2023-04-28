أسعار اللحوم اليوم الجمعة 28-4-2023.. الكبدة تسجل 320 جنيها

تفاوتت أسعار اللحوم المجمدة والبلدية اليوم الجمعة 28-4-2023 وتراوحت أسعار القطعية البقرية بين 260 جنيها إلى 350 جنيها ،و لحم الماعز بين 220 إلى 370 جنيها والضاني 250 إلى 350 جنيها و اللحم البقري في المنافذ 210 جنيهات بحسب عدد من التجار في الأسواق .

وأضاف التجار أن سعر كيلو الجملي تراوح بين 220 إلى 250 جنيها و لحوم الجديان من 230 إلى 370 جنيها و الضأن بين 280 جنيها إلي 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها في المتوسط .

أسعار اللحوم اليوم

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قائم “تراوحت بين 127 إلى 133 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280 جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيها للكيلو القائم و الجاموسي بين 120 إلى 125جنيها و الجاموسة اللحم 175 جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم “قائم” وفي المنافذ

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه والبتلو من 8000 إلى 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدية : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب130 جنيه