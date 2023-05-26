أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26-5-2023 بالمنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

تفاوتت أسعار اللحوم المجمدة والبلدية اليوم الجمعة 26-5-2023 وتراوح البقري بين 330 جنيها إلي 350 جنيها حسب القطعية والجملي 280 إلى 300 جنيها والكبدة 360 جنيها و في منافذ وزارة الزراعة 225 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة بالأحياء الراقية والمتوسطة 350 جنيها و417 جنيها لاعلي سعر في القاهره الكبري والإسكندرية لأجود الأنواع و أسعار الكيلو من لحوم الماعز 400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 135 إلى 140 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي 122و 125 جنيها للكيلو.

وأكد التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 225 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

وأوضح التجار أن أسعار كيلو “الجاموسة اللحم” 190 جنيها قائم و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” ب135 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 120 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر العجل البقري لوزن 200 كجم سجل 140 جنيها”قائم” و الوزن 300 كجم ب 130جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم بلغ 130جنيها ووزن 200 كجم ب125 جنيها ووزن 150 كجم ب159 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة1000 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 225إلي250 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي : 300 جنيها إلى 417 جنيها

سعر البتلو البلدي : 380 إلى 415جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

سعر السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب150 جنيه