أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2-6-2023 في محال الجزارة والسلاسل التجارية

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2-6-2023، وسجل سعر الكيلو البقري في محال الجزارة 280 إلى 350 جنيهًا، والضاني 370 جنيهًا إلى 400 جنيه، بينما تصل اللحوم الجملي لدى القصابين إلى 250 جنيهًا إلى 300 جنيه، حسب الجودة والمنطقة، واللحم المفروم المستورد 220 جنيهًا، وفقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن أسعار الكبدة البلدي في محالّ الجزارة 360 جنيهًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع، وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار بأن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 125 إلى 130 جنيهًا للعجول البقري، والعجول الجاموسي 115و120 جنيهًا للكيلو، مع تراجع سعر العجل ما بين 2000 إلى 4000 جنيه؛ نتيجة تباطؤ معدلات الشراء وتراجع السحب من السوق.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدية، وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيهًا لكيلو اللحوم الكندوز، حسب الجودة والقطعية.

وكشف التجار أن سعر كيلو “الجاموسة اللحم” 175 جنيهًا قباني، و”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” اللحم 115 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن أسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيهًا “قباني” للكيلو، والوزن 300 كجم بـ125 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ150 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ125 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ130 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية، وغيرها.

أسعار اللحوم في الأسواق

ونوه التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس، بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 ألفًا إلى 75 ألفًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ الثابتة والمتنقلة: 225 إلى 230 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ الثابتة والمتنقلة

أسعار اللحوم في منافذ أمان: 250 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في منافذ التموين: 190 جنيهًا

أسعار اللحوم البلدية في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيهًا

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 210 جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدي: 280 جنيهًا إلى 350 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 415 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 200 جنيه إلى 240 جنيهًا

أسعار السجق المستورد: 190 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي بـ180 جنيهًا.