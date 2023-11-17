أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-11-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الجمعة 17-11-2023 وتأرجح الكندوز في منافذ وزارة الداخلية بين 230 إلى 260 جنيهًا، والماعز واللحوم الجملي 250 جنيهًا إلى 300 جنيه في محلات الجزارة، والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيهًا و280 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات مستقرة كالتالي: كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 210 جنيهات، واللحوم المفرومة 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهايبر ماركت بين 300 و380 جنيهًا، والكفتة والمفروم 240 جنيهًا، والبرجر البقري 240 و280 جنيهًا، والمفروم الجملي والمكعبات 250 جنيهًا إلى 300 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا، والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ، والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلّحة.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

وذكر التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 200 جنيه، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

ونوه التجار بأن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم الكندوز: 280 جنيهًا للكيلو على الأقل

أسعار الكفتة البلدي: 240 جنيهًا

أسعار اللحوم المبرّدة السودانية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر: 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد: 90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه

أسعار الكبدة المستوردة: 110 جنيهات.