أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16-4-2021 الموافق الرابع من شهر رمضان

انخفضت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 16-4-2021 نتيجة زيادة المعروض بعد دخول شهر الصوم و مرور الفترة الأولي من رمضان، واستقرار إقبال الأسر على شراء اللحوم ، بينما ارتفعت سعر الماشية المخصصة للتربية لتتراوح بين 8 إلي 12ألف جنيه للوزن المتوسط والصغير.

أسعار اللحوم الحية

وأفاد عدد من التجار أن اللحم البقري الفاخر انخفض بنحو 3جنيهات ،ليصل إلى 53جنيها مقابل 55 جنيها إلي 56 “الماشية الطليقة ” خلال الساعات الماضية ، وسجل سعر اللحم المذبوح في المزرعة 110 جنيهات، بينما يستقر سعر البيع للمستهلك عند 130إلي 140 جنيها للكيلو المشفي، و سعر اللحم الجاموسي القائم إلى 42 جنيها من المزرعة .

أسعار اللحوم بمنافذ القوات المسلحة

ونوه التجار إلى أن أسعار اللحوم المجمدة مستقرة بمنافذ القوات المسلحة بـ 60 جنيها، و كيلو المفروم ب 55 جنيها ،و 3 كيلو مفروم 150 جنيها، وعرض 3 عبوات متنوعة برجر وكفتة وسجق بـ 75 جنيها بينما تسجل أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ وزارة الزراعة65جنيها .

أسعار اللحوم البلدي

من جانبه أكد رضا مناع جزار من البحيرة ، إن أسعار اللحوم مستقرة حاليا خاصة مع وفرة المنافذ التابعة لجهات حكومية ، وكذلك توقف الموائد الرمضانية وخلافه، موضحا أن أسعار اللحوم البقري الكندوز بين 125 إلى 140 جنيها للكيلو ، والكبدة البلدى140 جنيها، والكلاوي والقلب 130 جنيها للكيلو، والسجق البلدى 140 جنيها.

أسعار الضاني

وفيما يلي أبرز أسعار اللحوم المتداولة في مصر بمحلات الجزارة والهيبر ماركت اليوم :

عرق التربيانكو :140 جنيها

الاستيك والبفتيك :140 جنيها للكيلو

كباب الحلة: 140جنيها للكيلو

والمفروم البلدي : 130جنيها للكيلو

الموزة : 145 جنيها للكيلو

الضاني : 140 جنيها

الكوارع : 120 جنيها للواحدة

أسعار اللحوم المستوردة

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة السودانية الفريش 85 جنيها، في المنافذ التابعة لوزارتى الزراعة والتموين، واللحم البلدي تم تخفيضه 5جنيهات ليصل إلى105بدلا من 110 جنيهات في نفس المنافذ .

أسعار اللحوم البرازيلي اليوم

وشهدت أسعار اللحوم المستوردة المجمدة البرازيلي والأسترالي والكولمبي ثباتا ما بين 85 و90 جنيها حسب كل منطقة ، بعد أن كانت بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي لبعض الأصناف.

أسعار اللحوم المجمدة

وسجلت أسعار اللحوم المجمدة ما بين 60 جنيها إلى 95 جنيها حسب الجودة ومحل البيع والمنطقة.

وذكر عدد من التجار أن الارتفاع في أسعار اللحوم المتداولة في مصر لعدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة فيروس كورونا وارتفاع تكاليف النقل ونقص المعروض في السوق العالمية من اللحوم الهندية، والبرازيلية، نظرا لزيادة في الطلب عالميا ومحليا قبل شهر رمضان.

كما أوضح التجار أنه في ظل ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردين لاستيراد سحنات أقل في ظل اوضاع كورونا، ومع زيادة الطلب محليا أدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار.