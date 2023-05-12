أسعار اللحوم اليوم الجمعة 12-5-2023 في محال الجزارة

تذبذبت أسعار اللحوم البقرية اليوم الجمعة 12-5-2023 وتراوحت أسعار الكيلو الكندوز بين 300 إلى 380 جنيهًا، والكبدة الكندوز 340- 360 جنيهًا، والمفروم والمجمد البرازيلي 220 جنيهًا، والكبدة 120 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، واللحوم الجملي 250 جنيهًا، والضاني 350 جنيهًا، بحسب عدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار الكندوز الفاخر تسجل في محلات الجزارة 350 جنيهًا للقطع الممتازة في الشرقية، و380 جنيهًا في القاهرة والإسكندرية، وسجلت أسعار الجديان 370 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تأرجحت بين 134 إلى 137 جنيهًا للعجول البقرية، و الجمسي 127 جنيها للكيلو.

ونوه التجار بأن سعر الكندوز البلدي في محالّ الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 260 إلى 300 جنيه، والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة الزراعة 250 إلى 280 جنيهًا لكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

وكشف التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو متوسط الوزن، والعجول الجمسي 120 إلى 160 جنيهًا، و”الجاموسة اللحم” 180 جنيهًا، و”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة “صغيرة الجاموس” اللحم 110 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 160 جنيهًا “قائم”، والوزن 300 كجم بـ150 جنيهًا، ووزن 150كجم بـ180 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 140 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ150 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ160 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه، والبتلو 13 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة اليوم

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه، بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ: 250 إلى 280 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيهًا

أسعار اللحوم بمنافذ أمان: 250 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 250 جنيهًا

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيهًا

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 210 جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدي: 300 جنيه إلى 330 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق البلدي: 200 جنيه إلى 240 جنيهًا

أسعار السجق المستورد: 190 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي بـ150 جنيهًا.