أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-11-2023 والكندوز البلدي يتراجع 10 جنيهات

واصلت أسعار اللحوم البلدية تذبذبها اليوم الجمعة 10-11-2023 وتراوح الكندوز البلدي بين 280 جنيهًا إلى 310 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات، والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر والكفتة 240 جنيهًا، وذلك كمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محال الجزارة، طبقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات كالتالي: كيلو الكندوز و الكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 210، واللحوم المفرومة 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا، وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وقال التجار إن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 300 و380 جنيهًا، والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيهًا، والبرجر البقري 240 و 280 جنيهًا، والمفروم الجملي والمكعبات 250 جنيهًا و300 جنيه.

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا في المحال التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

أسعار اللحوم

ونوه التجار بأن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة والضاني البلدي 300 جنيه في الأسواق الشعبية بدلًا من 280 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، و الكبدة الأمريكي 120 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 200 جنيها و اللحوم السوداني 220 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في المنافذ

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البقري : 280 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة : 240 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :210 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيها

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيها