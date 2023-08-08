أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السلاسل التجارية ومحال الجزارة والمنافذ

واصلت أسعار اللحوم الضاني والجملي والبقري التباين اليوم الثلاثاء 8-8-2023 وتراوحت أسعار مكعبات الكندوز 280 جنيها و320 جنيها ووش الفخذة 420 جنيها والفلتو 430 جنيها في سلاسل الهايبر ماركت، بينما تراوح الكيلو في المنافذ الحكومية بين 200 جنيه إلي 270 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وكشف التجار أن أسعار كيلو البتلو تراوح بين 230 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 250 جنيها والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والمفروم الجملي والسجق الجملي 300 جنيه واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 واللحوم السوداني 280 جنيها .

وأوضح التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها للكيلو في الهايبر ماركت كأقل سعر .

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني”تراوحت بين 130 إلى 135 جنيها والجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر كيلو القباني ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم الكندوز في السلاسل التجارية : 280 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

أسعار المفروم المجمد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الجاموسي الهندي : 200 جنيه

أسعار المفروم :250 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه