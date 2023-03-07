أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 7-3-2023

واصلت أسعار اللحوم الصعود اليوم الثلاثاء 7-3-2023 بقيمة 30 جنيها في المنافذ مسجلة 220 جنيها بدلا من 190 مؤخرا وتراوح سعر اللحم الجملي بين 200 إلى 220 جنيها وسجل الكيلو الكندوز البلدي في منافذ أهلا رمضان 180 جنيها والضاني 220 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو المفروم الجملي 220 جنيها كيلو لحوم الماعز بالعظم 200 جنيه.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تراوحت بين 105 جنيهات إلى 110 جنيهات للعجول البقرية السوبر، بينما سجل الجاموسي 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن أسعار الكندوز البلدي في مَحَالّ الجزارة تراوح بين 240 جنيها إلي 285 جنيها للأنواع المتوسطة والممتازة و السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيها للكيلو .

وألمح التجار إلي أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم والضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات، وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 175 جنيها والعجلة اللحم بـ 190 جنيها والفحلة اللحم 180 جنيها.

وكشف التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم 120 جنيها للكيلو و300 كجم 130 جنيها و150كجم 135 جنيها.

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأشار التجار إلي أن سعر رأس البتلو عمر أسبوع 4000 جنيه و15 يوما بـ5500 و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه و عمر 40 يوما 7500 جنيه.

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تتراوح بين 45 ألفا إلى 60 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 65 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر 30 يوما 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في مَحَالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة :180 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : تتراوح بين 190 جنيها إلي 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :210 جنيهات

اسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:180 جنيها إلى 250 جنيها

أسعار اللحوم الماعز البلدي بالعظم :200 جنيه

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :140 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيها

أسعار اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب حلة :240 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار الضاني : 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيه

أسعار الكبدة البلدى: 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :150 جنيها للكيلو