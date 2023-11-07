أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق ومحال الجزارة البلدي والمنافذ

واصلت أسعار اللحوم تفاوتها اليوم الثلاثاء 7-11-2023 وبلغ سعر الكندوز البلدي 280 جنيها والسجق 200 جنيه والبرجر والكفتة 240 جنيها والمفروم 270 جنيها والكبدة 320 جنيها، وذلك كمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محال الجزارة طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات كالتالي كيلو الكندوز البقري و الكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 210 واللحوم المفرومة السودانية 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر اللحوم البلدية تفاوتت في محلات الهيبر ماركت لتتراوح بين 300 و380 جنيها والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري 240 و 280 جنيها والمفروم الجملي و المكعبات 250 جنيها و 300 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيها والمفروم 190 جنيها في المحال التجارية و 160 جنيه في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 300 جنيه في الأسواق الشعبية بدلاً من 280 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات و الكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأشار التجار إلي أن السجق المجمد البرازيلي بـ 90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم : 280 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة : 240 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه