أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4-7-2023 بعد اختتام موسم عيد الأضحى

شهدت أسعار اللحوم تباينا بالأسواق في ظل اختتام إجازة موسم عيد الأضحى اليوم الموافق الثلاثاء 4-7-2023 في ظل نشاط مكثف من إدارة المجازر والمشاركة في التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام وبلغت تكلفة الذبح ما بين 800 جنيه إلي 1500 جنيه -أجرة الجزار – حسب الوزن طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وألمح التجار إلي أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 250 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو – حسب المحافظة- والضاني 300 إلى 420 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 220 جنيها والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها واللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 100 جنيه والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيها.

وقال التجار إن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة .

ونوه التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها و الجاموسي 115و125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء

وأضاف التجار أن سعر كيلو القائم لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 250 إلي 350 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات : 210 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني :420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيه للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه