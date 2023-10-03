أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في الأسواق الشعبية والهايبر ماركت والمنافذ

تفاوتت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة اليوم الثلاثاء 3 -10 -2023، وتدرج الكيلو البقري البلدي في الهايبر ماركت ما بين 270 إلي 426 جنيها حسب الجودة والكفتة البلدي 250 جنيها والمفروم الجملي في محال الجزارة الشعبية 300 جنيه والكبدة الجملي والكندوز 340 جنيهًا، والسجق والبوفتيك والبرجر الجملي 320 جنيها.

وكشف التجار أن سعر السجق والبرجر أو الكفتة البقري 150 و250 جنيها بحسب الجودة واللحوم الكندوز 300 جنيه، والمفروم الجملي 300 جنيه طبقًا لعدد من التجار بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم البرازيلي المستورد ” المكعبات ” 200 جنيه، والمفروم البرازيلي 190 جنيهًا ببعض المحلات التجارية، والمفروم السوداني 150 جنيهًا، والقطع والكبدة 210 جنيهات، ببعض المنافذ.

ونوه التجار إلى أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح من 225 و270 جنيها في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والمفروم البلدي 240 و320 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن الكبدة الكندوز البلدية سجلت 290 جنيهًا، والسودانية 220 في بعض المنافذ، والضاني البرقي والرحماني 380، والضاني البلدي 300 في الأسواق والبتلو البلدي 440 جنيها، والكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والأمريكي 120 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390، واللحوم الجاموسي 270، واللحوم السوداني 210 و220 جنيها .

وكشف التجار أن السجق المستورد بـ90 جنيها، والبيف 40 بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 424 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 110و120 جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم “170 جنيها، ولـالبقرة اللحم 190، والعجلة اللحم 120 ، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120.

ونوه التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح من 155 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وألمح التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم أو المكعبات الكندوز: 260 و300 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة البلدية: 150 و250 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ ” أمان ” : 200 إلى 270 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية في التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم السودانية في منافذ أمان: 150 جنيهًا

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندي: 200 جنيه

أسعار السجق أو الكفتة البلدي: 240 إلى 250 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيها

أسعار السجق الجملي: 280 جنيها

أسعار السجق المستورد: 90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 280 جنيها