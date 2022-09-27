أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-9-2022 في الأسواق

تباينت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 27 -9-2022 وتراوح سعر اللحوم العجالي بين 170 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محلات الجزارة في الأسواق، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا علي التخلص من اللحوم نتيجة زيادة أسعار الأعلاف إلي 11 ألف جنيه للطن.

وأضاف التجار أن هناك ارتفاعا في سعر الكيلو القائم فى العجول البقري والجاموسي ليتراوح سعر الكيلو قائم فى الذكور ما بين 73 إلى 76 جنيها ، وسعر الكيلو الجاموسي بين 62 جنيها إلى 70 جنيها .

وكشف عدد من أصحاب محلات الجزارة أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 100 جنيه ، والأغنام 80 إلى 90 جنيه، بينما انخفض سعر الماشية المخصصة للتربية بقيمة 2000 جنيه نتيجة ارتفاع أسعار التغذية.

وأكد عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح ما بين 22 إلى 40 ألف جنيه حسب عمر العجل وحجمه.

وألمح التجار إلي أن سعر الماعز يتراوح بين 2000 إلى 5500 جنيه، ويترواح سعر الخراف بين 3000 جنيه إلى 6500 جنيه ، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس .

ويذكر أن وزارة ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيها، والضاني بـ 125 جنيها بحسب سعيد الدسوقي مدير قطاع التسويق.

وأوضح أن المنافذ أيضا تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر يتراوح بين 85 جنيها إلي 90 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الأسعار معلنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي .

سعر لحوم الكندوز اليوم 180 جنيها إلى 200 جنيه.

سعر لحوم البتلو من 145 جنيها إلى 200 جنيه.

سعر الكندوز بمنافذ “الزراعة” 135 جنيها للحوم البلدية.

سعر اللحم المفروم بمحلات الجزارة من 160 الى 180 جنيها.

سعر السجق 130 جنيها الى 150 جنيها.

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 140 جنيها إلى 190 جنيها.

أسعار الضاني من 150 جنيها الى 210 جنيهات.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 120 جنيها إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدى 150 جنيها الى 180 جنيها للكيلو.

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 85 جنيها للكيلو.