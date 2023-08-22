أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22-8-2023 والمكعبات بـ280 جنيها

شهدت أسعار اللحوم الحية والمشفية والمذبوحة تأرجحا اليوم الثلاثاء 22-8-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم الجاموسي والبقري بين 280 جنيها و 350 جنيها للكيلو بمحال الجزارة و الكيلو القائم 125 جنيها، والمستورد البرازيلي 200 جنيه و والمفروم السوداني 150 جنيها حسب الجودة.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحوم البلدي يتدرج بين 230 و270 جنيها في المنافذ الحكومية بوزرات الزراعة والتموين والداخلية وبين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة بالسلاسل التجارية والمفروم البلدي 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم الجملي والسجق والمفروم 250 و280 جنيها والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ لتصل ل350 جنيها في محالات الجزارة والضاني البرقي والرحماني 380 جنيها و الضاني البلدي 280 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق و البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 200-220جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو القباني ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي و الجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها