أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-7-2022

ارتفعت أسعار اللحوم قائم اليوم السبت 19-7-2022، وسجل متوسط سعر الماشية المستوردة المخصصة للتثمين 80 جنيها للكيلو وزن 250 كجم ،بينما تراوحت اسعار الكيلو قائم للعجول المخصصة للذبيح بين 73 جنيها إلي 75 جنيها .

وأكد تجار ماشية، لـ”المال”، أن سعر الكيلو القائم للأوزان الصغيرة والمتوسطة المخصصة للتربية أو التسمين سجل ارتفاعا نتيجة ندرة المعروض بعد عيد الأضحى.

وتبلغ أسعار الماشية الجاموسي المخصصة للذبح 65 جنيها للكيلو حتى 400 كيلوجرام، بينما سجل سعر الماشية الأكبر حجمً 63 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وتشهد حركة البيع والشراء طفرة، خلال الفترة الحالية، زيادة في الطلب على تربية الماشية بعد بيع المربّين معظم قطعانهم خلال عيد الأضحى، وارتفاع تكلفة التسمين مع صعود الأعلاف.

وكشف أحمد الصادق جزار ان سعر كيلو اللحوم الكندوز للمستهلك يتراوح بين 140 إلي 180 جنيها حسب الجودة بينما سجل كيلو الضاني 160 جنيها والجملي 110 جنيهات .

من جانبه أكد محمود صالح، تاجر ماشية، أن سعر كيلو القائم من العجول المستوردة المخصصة للتربية سجل 80 جنيها وتصل تكلفة العجل من الشراء حتي العرض للبيع 34 الف جنيها منها 20 الف جنيه ثمن الرأس ويكون اجمالي سعر البيع بعد التثمين 37 الف جنيه ليكي يكون الربح 3 الاف جنيه .

وأكد محمود أن السبب وراء ارتفاع سعر الماشية المخصصة للتربية هو لجوء المربّين بكثرة إلى الشراء من السوق لإعادة ملء الحظائر مرة أخرى بعد بيع معظمها خلال موسم عيد الأضحى واستقرار أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية وقلة المعروض.

وأشار عدد من التجار إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز الأحمر بمحال الجزارة يتراوح بين 140 جنيهًا و195 جنيهًا بحسب الجودة.

وكانت أسعار العلف قد ارتفعت بقيمة 3000 جنيه للطن في الأسواق مع بداية الشهر الحالي، وفقًا لقول محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لوسائل الإعلام في وقت سابق.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، لكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليًّا، والباقي يتم استيراده، وفقًا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق.