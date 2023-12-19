أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق والمنافذ

تذبذبت أسعار اللحوم البلدية في المنافذ ومحال الجزارة اليوم الثلاثاء 19-12-2023 لتتراوح القطعيات الكندوز بين 225 و240 جنيها والكبدة السودانية 225 والضاني 230 جنيها والمفروم 220 جنيه والسجق البقري 180جنيها في منافذ الجزارة والمبادرات الشعبية بالمناطق والراقية.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم في السوبر ماركت والسلاسل الغذائية ما بين 360و520 جنيها واللحوم المفروم 350 جنيها والكبدة البلدية 350 جنيها و 370 جنيه والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيه علي الاقل .

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات الشعبية 220 جنيها و 260 جنيها والبرجر والسجق والكفتة 130و 220 جنيها والحواوشي 90 و150 جنيه للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو الماعز بالعظم 260 جنيها واللحوم الجملي 300 جنيه للكيلو والسجق والبرجر و الكفتة البلدية 150 جنيها و 320 جنيها حسب الجودة.

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم في المنافذ في القاهرة والمحافظات مستقرة وسجل كيلو الكندوز و الكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 320 جنيها و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 120 جنيها بدلا من 110في المحال التجارية والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي 275 جنيها في السلاسل.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

وأشار التجار إلي أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيهات و الكبدة الأمريكي 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 220 جنيها و اللحوم السوداني 220 جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم في المنافذ

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البلدية: 240 جنيها و 320 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة : 150 إلي 320 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :240 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ: 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة :110 جنيهات