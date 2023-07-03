أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3-7-2023 في الأسواق

واصلت أسعار اللحوم التذبذب بالأسواق في ظل انتهاء موسم عيد الأضحى اليوم الموافق الإثنين 3-7-2023 في ظل التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام ووصول تكلفة الذبح ما بين 800 جنيه إلى 1500 جنيه -اجرة الجزار – حسب الوزن طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وألمح التجار إلى أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 200 جنيه إلى 350 جنيها للكيلو -حسب المحافظة-و الضاني 270إلى 420 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 220 جنيها والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها واللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وقال التجار إن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 100 جنيه والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيه.

وأشار التجار إلى أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

أسعار اللحوم في الأسواق

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها والجاموسي 115و125 جنيها للكيلو.

وأضاف التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيها ولـ”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة: 280 إلى 350 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني : 280 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات : 210 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني :420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه