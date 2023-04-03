أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3-4-2023 في الأسواق

تماسكت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 3-4-2023 وتفاوت سعر كيلو اللحوم البلدي بين 250 جنيها و320 جنيها في محلات الجزارة والهايبر ماركت علي الترتيب طبقا للمنطقة والجودة واللحم الضاني 240 جنيها حتي 320 جنيها حسب الصنف واللحم الجملي 230 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي من 220 إلى 240 جنيها وكيلو لحوم الماعز والضاني 200 جنيه إلي 230 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري القاءم تراوحت بين 117 إلى 125جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلي 117 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيها حسب الجودة والسلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

وألمح التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز.

وقال التجار إن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها،و الجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم بـ110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيها.

وأفاد التجار بأن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم بـ 130جنيه و150كجم بـ 135 جنيه .

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ115جنيها، ووزن 150 كجم بـ125 جنيها.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألف إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

أسعار كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 220 جنيها إلى 320 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيها إلى 240 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب120 جنيه