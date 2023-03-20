تأرجحت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20-3-2023 وتراوحت أسعار اللحوم البلدية بين 220 جنيها إلى 300 جنيه واللحوم الجملي بين 200 جنيه إلى 220 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة 210 جنيهات واللحوم التشادية 150 جنيها، بينما تسجل اللحوم البرازيلي 160 جنيها على الأقل طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم والمفروم الجملي تراوح بين 190 جنيها إلى 220 جنيها وكيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيه إلى 220 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 115 إلى 120 جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلى 110 جنيهات للكيلو.

وأكد التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في مَحَالّ الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 200 جنيه إلي 250 جنيها و السلاسل التجارية 220 إلى 300 جنيه والكبدة البلدي بين 280 جنيها إلي 320 جنيها ، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 205 جنيهات للكيلو.

وذكر التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150جنيها للكيلو وكيلو الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الأبقار اللحم 180 جنيها والعجلة اللحم 110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130 جنيها و 150كجم 135 جنيها .

وألمح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي لوزن 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر رأس البتلو عمر 7 أيام 4000 جنيه و15 يوم 5500 و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه و عمر 40 يوما 7500 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 60 ألف والجاموسة 55 ألفا إلى 65 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر شهر 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في مَحَالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان : 200 جنيه إلى 220 جنيها

أسعار اللحوم التشادية :150جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 200 جنيه إلي 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 205 جنيهات إلي220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :210 جنيهات

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار اللحوم الماعز البلدي : 200 جنيه

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :170 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 180 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 230 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب الحلة :240 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيها

كيلو الكبدة البلدى : 300 جنيه للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :150 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 100 جنيه