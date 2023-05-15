أسعار اللحوم اليوم الإثنين 15-5-2023 في مصر

تأرجحت أسعار اللحوم الكندوز اليوم الإثنين 15-5-2023 وتراوحت أسعار البقري بين 330 إلى 350 جنيها في محال الجزارة بالمناطق الراقية والمتوسطة وسعر الكبد والقلوب والكلاوي 360 جنيها والمجمد البرازيلي 225 جنيها والكبدة المستوردة 120 جنيها واللحوم الجملي 280 جنيها والضاني 350 جنيها.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم العجالي في سلاسل ومحال الجزارة 350 جنيها للقطع الممتازة وتصل أحيانا إلى 380 جنيها في المدن الكبري وسجلت أسعار الجديان 370 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تأرجحت بين 135إلى 145 جنيها للعجول البقرية والجمسي 125 جنيها للكيلو.

ونوه التجار إلى أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 220 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيها للكيلو للأصناف السودانية و270 جنيها للبلدي.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 140 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن والعجول الجمسي 120 جنيها إلى 160 جنيها و “الجاموسة اللحم” 180 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” بـ 120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 160 جنيها “قباني” والوزن 300 كجم 150 جنيها ووزن 150 كجم 180 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 140 جنيها ووزن 200 كجم 150 جنيها ووزن 150 كجم 160 جنيها.

أسعار اللحوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ : 250 إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :250 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210 جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 330 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي: 150 جنيها