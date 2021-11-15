اقتصاد وأسواق

أسعار اللحوم اليوم الإثنين بمنافذ وزارة الزراعة ومحلات الجزارة

تباين أسعار اللحوم في الأسواق
الصاوي أحمد 11:41 ص, الأثنين, 15 نوفمبر 21 11:41 ص, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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قامت هيئة الإصلاح الزراعي بطرح اللحوم البلدي بسعر 110 جنيهات للكيلو وذلك في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهلينا وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وصرح الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بأن ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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وأكد عدد من التجار أن أسعار اللحوم في محلات الجزارة والشوادر العامة والخاصة تراوحت كالتالي، حيث تأرجح سعر كيلو اللحم الكندوز في السوق من 140 إلى 150 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر كيلو لحم الضاني ما بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، فيما سجل كيلو اللحم الجملى 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

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وأضاف التجار أن سعر كيلو الكبدة البلدي تراوح بين 130 إلى 160 جنيها الكيلو، وسجل كيلو اللحم المفروم 120 إلى 150 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو البتلو بين 130 و160 جنيها فى الكيلو.

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بقلم الصاوي أحمد

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