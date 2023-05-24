أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-5-2023

شهدت أسعار اللحوم البقري والجاموسي اليوم الأربعاء 24-5-2023 تذبذبا وتراوح الكندوز البلدي من 300 إلى 360 جنيها للأنواع المتوسطة و 380 إلى 433 جنيها في الهبير ماركت وسلاسل الجزارة و225 جنيها في منافذ وزارة الزراعة طبقا لعدد من التجار.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة بالأحياء الراقية 350 جنيها بمدن وعواصم المحافظات و417 جنيها لأعلى سعر في القاهره الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الجديان 400 جنيه .

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 135 إلى 140 جنيها للعجول البقرية بدلا من 145 والجاموسي 120و 125 جنيها للكيلو بدلا من 130 .

وكشف التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 330 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 225 جنيها للكيلو للحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة للكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن قائم و العجول الجمسي 125 جنيها و 160جنيها و ” الجاموسة اللحم ” 190 جنيها و” البقرة اللحم ” 220 جنيها و”العجلة اللحم” ب130 جنيها بدلا من 145 والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 120 بدلا من 125 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العجل البقري لوزن 200 كجم سجل 140 جنيها “قائم” والوزن 300 كجم بـ 130جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم بلغ 130جنيها ووزن 200 كجم بـ 125 جنيها ووزن 150 كجم بـ 159 جنيها .

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة 1000 جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 225 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 225 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم : 225 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 417 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد : 190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي بـ 150 جنيها.