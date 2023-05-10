أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10-5-2023 في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

تماسكت أسعار اللحوم الحمراء في محال الجزارة اليوم الأربعاء 10-5-2023 وتأرجحت أسعار الكندوز من 320 إلى 350 جنيها للكيلو البقري والكبدة الكندوز من 340 إلى 360 جنيها واللحوم الجملي 250 جنيها و لحوم الضأن 350 جنيها ولحم الجديان من 280 إلى 370 جنيها .

وأشار التجار إلي أن أسعار الكندوز الفاخر تسجل في محلات الجزارة 350 جنيها للقطعيات الممتازة وتختلف الأسعار في الهايبر ماركت عن المنافذ الثابتة والمتنقلة ومحال الجزارة .

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تأرجحت بين 133 إلى 135 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي 125جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 300 إلى 320 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 280 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار إلي أن أسعار العجول البقري متوسطة الأوزان تراوحت من 140 إلي 180 جنيها للكيلو و العجول الجاموسي 120 إلي 160جنيها و “الجاموسة اللحم” 180 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيها و العجلة اللحم بـ 120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 160 جنيها و الوزن 300 كجم بـ 150جنيها وووزن 150كجم بـ 180 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 140جنيها ووزن 200 كجم بـ 150جنيها ووزن 150 كجم بـ 160 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه بارتفاع 10آلاف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 250-280جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :250 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 إلى 330 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 إلي240 جنيها

سعر السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ 150 جنيها