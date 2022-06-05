أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-6-2022

واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها في الأسواق ويتراوح الكيلو القائم بين 80 جنيها إلى 82 جنيها في الأنواع البقري والجاموس بـ72 جنيها على الأقل بأسعار الأسبوع الماضي، مع اقتراب موسم عيد الأضحى وارتفاع تكلفة التسمين مع صعود الأعلاف بقيمة 60%.

وكشف تجار ماشية أن سعر كيلو القائم من العجول الفاخر سجل نحو 80 جنيها جنيها على الأقل وسجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 90 جنيها للكيلو مقابل 85 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وأوضحوا أن السبب وراء ارتفاع سعر القائم من المواشي، هو ارتفاع أسعار الأعلاف، وقلة المعروض مع احتجاز عدد من التجار والمربين الرؤوس لما قبل العيد مباشرة.

وأكد عدد من التجار أن سعر كيلو اللحم الكندوز الأحمر بمحلات الجزارة يتراوح بين 180 و 195 جنيها بحسب الجودة.

وكانت أسعار العلف ارتفعت بقيمة 2500 جنيه للطن في الأسواق مع بداية الشهر الماضي وفقًا لقول محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لوسائل الإعلام في وقت سابق.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقًا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق.

وقال التجار إن سوق اللحوم ما زال يشهد حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء، متوقعا زيادة في الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى.