أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023 في المنافذ والمبادرات الشعبية ومحلات الجزارة

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023 وتراوح سعر اللحوم بالمنافذ الحكومية بين 185جنيها إلي 250 جنيها وبمحلات الجزارة بين 240 جنيها إلي 285 جنيها، بينما يتم طرح الكيلو طبقا للمبادرات الشعبية ب150 جنيها للكيلو و الضاني 220 جنيها في الأسواق طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأوضح التجار أن سعر كيلو المفروم الجملي 180 جنيها إلي 190 جنيها وللحم الماعز بالعظم 180 جنيها .

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدية “قائم “تراوح بين 108 جنيها إلي 118 جنيها للعجول البقرية السوبر و “الجاموسي” 95 إلي 105جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة تراوح بين 240 جنيها إلي 285 جنيها للأنواع المتوسطة والممتازةو السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيها للكيلو .

وأكد التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيها، وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها والبقرة اللحم بـ175جنيها والعجلة اللحم بـ190 جنيها والفحلة اللحم 180جنيها.

وأكد التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو والوزن 300 كجم ب 130 جنيها ووزن 150كجم بـ 135 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ 115جنيها، وزن 150 كجم بـ125 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأكد التجار أن سعر رأس البتلو عمر 7 أيام بـ4000 جنيه و15 يوما بـ 5500 بتراجع 3500 جنيه و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه وعمر 40 يوما بـ 7500 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تتراوح بين 45 ألفا إلى 60 ألفا والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر 30 يوم بـ 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما بـ 12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة :180جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 180 جنيها إلي 210 جنيهات

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في منافذ الجيش 210 جنيهات

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:180 جنيها إلى 250 جنيها

أسعار اللحوم الماعز البلدي بالعظم :200 جنيها

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :140 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 150 جنيها للكيلو

أسعارالكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيها

أسعار الكبدة البلدى: 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :150 جنيها للكيلو