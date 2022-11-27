أسعار اللحوم اليوم الأحد 27-11-2022 في الأسواق

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022 وقفز سعر الكيلو للمستهلك بقيمة 20 جنيها ليسجل الكيلو –متوسط الجودة – 160 جنيها بدلا من 140 جنيها طبقا للتجار في الأسواق .

وأضاف التجار أن سعر الجاموس المدر للالبان قفز بقيمة 5 الاف جنيه في الرااس الواحدة ليسجل 45 ألف جنيه مقابل 40 الف جنيه قبل أيام ،وسجل كيلو ال“قائم” فى العجول البقري والجاموس ليترواح سعر الكيلو”قائم” فى الذكور ما بين 77 إلى 80 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات ، ويتراوح سعر الكيلو الجاموسي بين 70 جنيهًا إلى 76 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 190 جنيهًا إلى 220جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقًا لعدد من أصحاب محالّ الجزارة في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيها، والضأن 90 إلى 100 جنيه،بينما تراجعت أسعار متوسط سعر البقري هولشتين عمر 3 أيام 7500 جنيه، وابقار ماكس 8000 جنيه، وابقار مونبليار 8500 جنيه.

و طبقا لتجار سجل البقر القائم “براون” عمر يوم 9000 جنيه، و”سمنتال ” 9500 جنيه، كما يبلغ متوسط سعر الجاموس بلدي 4000 جنيه إناث البتلو من 2800 إلى 3000 جنيه، وجاموس خليط إيطالي 5500 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح بين 23 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه،

وكشف التجار إلى أن سعر الماعز قائم يتراوح بين 2500 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 3200 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيها، والضاني بـ125 جنيها ، بحسب سعيد الدسوقي، مدير قطاع التسويق.

أسعار اللحوم اليوم في المنافذ ومحلات الجزارة

وكشف الدسوقي أن المنافذ تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 90 جنيها مشيرًا إلى أن هذه الأسعار معلَنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي. وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم.

كيلو اللحم الهندي المجمد: 100إلى 110 جنيها

كيلو الكندوز اليوم: 160إلى 220 جنيه

سعر لحوم البتلو من 180 إلى 200 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ “الزراعة” 135جنيهًا للحوم البلدية

سعر اللحم المفروم بمحالّ الجزارة من 160 إلى 180 جنيها

السجق 130 إلى 150 جنيهًا

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 140 إلى 190 جنيهًا.

أسعار الضاني من 160 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 130 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدى 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 110 جنيهًا للكيلو.