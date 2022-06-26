أسعار اللحوم اليوم الأحد 26-6-2022

واصلت أسعار اللحوم الارتفاع اليوم الأحد 26-6-2022، وأكد تجار ماشية أن سعر الكيلو القائم للجزارين يتراوح اليوم الأحد إلي 75 جنيها للحم البقري السوبر بدلا من 73 جنيها أمس، وبينما سجل الكيلو القائم الجاموسي 65 جنيها بدلا من 64 جنيها والكيلو البقري إناث بـ 69 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الماشية متوسطة الجودة وصغيرة الحجم تتراوح بين 67 جنيها إلي 72 جنيها وهي مخصصة للتربية والتسمين، وتحتاج إلي شهرين وأكثر حتي تتحول لماشية اللحم.

وتراوح سعر الكندوز في محلات الجزارة ما بين 160 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 175 جنيها للكيلو.

كما تأرجح سعر كيلو اللحم الضأن 150 جنيها إلي 180 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في بيان له مؤخرا أنه استعدادا لاستقبال عيد الأضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقا لاحتياجات السوق المحلية، حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالي 55 ألف رأس للذبيح الفوري.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات مبكرا من شهر نوفمبر الماضي، وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى مشيرا إلى أنه قد ورد فعلياً للبلاد حتى الآن حوالي 50 ألف طن من اللحوم المبردة والمجمدة وعدد 111 ألف رأس عجول للذبيح الفوري وعدد 116 ألف رأس للتربية وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط واستقرار أسعار اللحوم الحمراء.