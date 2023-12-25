أسعار اللحوم اليوم الأحد 25-12-2023 في الأسواق

ارتفعت أسعار اللحوم الكندوز اليوم الأحد 25-12-2023 في السلاسل التجارية والهيبر ماركت لتسجل القطعيات الكندوز 280 جنيها والبرجر 300 جنيه والكفتة 290 جنيها والسجق 255 جنيها بدلا من 250 جنيها، بينما تبلغ سعر “وش الفخدة ” 420 جنيها و”الفلتو ” 511 جنيها للكيلو .

وتتراوح أسعار اللحوم السودانية في منافذ أمان والقوات المسلحة بين 220 و270 جنيها والكبدة الكندوز 240 والضاني والكبدة الضاني 240 جنيها والمفروم البقري 220 جنيها والسجق 180 جنيها في ظل مواصلة الدولة لجهودها لمحاربة الغلاء ودعم المبادرات الشعبية بمختلف المناطق في القاهرة والجيزة والمحافظات في ظل توقعات بارتفاع كبير مرتقب.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم في المبادرات الشعبية 220 والبرجر والسجق والكفتة 130و180 جنيها والحواوشي 90 و150 جنيها والكوارع 50 جنيها للواحدة حسب الجودة.

وأكد التجار أن سعر كيلو الماعز بالعظم 270 جنيها واللحوم الجملي 300 جنيها للكيلو والسجق والبرجر و الكفتة البلدية 150 جنيها و 320 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة وسجل كيلو الكندوز و الكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في سلاسل الهيبر ماركت بين 320 جنيها و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 120 جنيها في المحال التجارية والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي 275 جنيها في السلاسل.

وأضاف التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 400 جنيه في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

وأفاد التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيها و الكبدة الأمريكي 120 جنيها .

وألمح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 420 جنيها في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم في المنافذ

وكشف التجار أن السجق المجمد البرازيلي 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” سجلت 145 جنيها و اللحوم الجاموسي 130 جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 160 إلى 170 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم الكندوز البلدية علي الأقل : 350 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة البلدي : 290 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :220 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ الاستهلاكية : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية بالمحالات : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و400 جنيها للكيلو

اسعار البتلو الاسترالي: 180 جنيها

أسعار الريش الضاني : 440 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد : 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 270 جنيها إلى 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة : 110 جنيهات