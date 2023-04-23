أسعار اللحوم اليوم الأحد 23-4-2023

تباينت أسعار اللحوم القائمة والمذبوحة والمشفاه اليوم الأحد 23-4-2023 وتراوح كيلو الكندوز بين 260 جنيها إلي 300 جنيه في الأسواق، بينما يسجل الكيلو في المنافذ الحكومية 210 جنيهات للأنواع الممتازة، بينما يستقر المفروم البرازيلي عند 200 جنيه والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوحت من 220 إلى 250 جنيها والماعز 230 جنيها واللحوم الضاني تراوحت بين 280 جنيها إلي 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري “قباني”تراوحت بين 127 و133جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 320 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140جنيها للكيلو القائم و الجاموسي بين 120 إلى 125جنيها و الجاموسة اللحم 175جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها .

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

أفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

ونوه التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه والبتلو من 8000 إلى 13 آلف جنيه بزيادة 1000 جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيه

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيه

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب130 جنيها